رسامني: نسعى لجعل لبنان منصة حيوية للتجارة الإقليمية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفدا رفيع المستوى من البنك لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ضم المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط جرتشن ، مديرة قسم البنية التحتية المستدامة في وأفريقيا – مجموعة البنية التحتية المستدامة عايدة سيتديكوفا، ومدير مكتب أليساندرو فيتاديني.وتناول اللقاء فرص الاستثمار وآليات تأمين التمويل للقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشراكة مع الدولة في مشاريع استراتيجية.وتطرق البحث الى عدد من الملفات الأساسية أبرزها: مطار القليعات، مرفأ ، مرفأ ، وأوتوستراد – العقيبة، إلى جانب الطرق الدولية من مرفأ بيروت إلى المصنع ومن المرفأ إلى الحدود الشمالية.وأكد رسامني خلال اللقاء "أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، مشددا على أن "الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية عادلة وشفافة".وقال: "نسعى لجعل لبنان منصة استراتيجية حيوية تربط الأسواق الإقليمية والدولية، وتضعه في قلب مسارات التجارة والنقل في المنطقة، ليكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا فاعلا في تطوير البنى التحتية ودفع المشاريع الوطنية الحيوية قدما". (الوكالة الوطنية)