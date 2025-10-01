26
لبنان
لقاء بين شحادة ولاوندس بحث في التطورات
Lebanon 24
01-10-2025
|
10:51
التقى وزير المهجرين
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور
كمال شحادة
،
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في المديرية. وخلال اللقاء، تم البحث في أبرز التطورات في
لبنان
والمنطقة.
