لبنان

لقاء بين شحادة ولاوندس بحث في التطورات

Lebanon 24
01-10-2025 | 10:51
التقى وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في المديرية. وخلال اللقاء، تم البحث في أبرز التطورات في لبنان والمنطقة. 
