لبنان

بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
01-10-2025 | 11:09
أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرا - جنوب لبنان.
وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية، استهدفت عصر اليوم، سيارة مدنية في المحلة المذكورة. 
 
 
بدوره، زعم العدو الإسرائيلي أنه استهدف عنصراً من "حزب الله".
 
 
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

