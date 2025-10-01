بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"

أعلنت ، اليوم الأربعاء، استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرا - .

Advertisement

وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية، استهدفت عصر اليوم، سيارة مدنية في المحلة المذكورة.