لبنان

شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار

Lebanon 24
01-10-2025 | 11:15
 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، عضو "اللقاء الديمقراطي" الوزير السابق النائب أكرم شهيب وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، وهنأه على المواقف التي صدرت عنه لا سيما خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
وأوضح النائب شهيب بعد اللقاء أن "المرحلة دقيقة والبلاد في وضع أدقّ، وبالتالي فإن التعاطي العقلاني والحكيم هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار وسلامة البلد على كل المستويات".
