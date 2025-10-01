بيان للأمم المتحدة بشأن لبنان... هذا مضمونه

25
لبنان
01-10-2025
|
11:47
A-
A+
أعلنت
الأمم المتحدة
، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن
إسرائيل
قتلت 103 مدنيين في
لبنان
منذ إعلان وقف إطلاق النار، وفقًا لوكالة
الصحافة الفرنسية
.
