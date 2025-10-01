Advertisement

لبنان

بيان للأمم المتحدة بشأن لبنان... هذا مضمونه

Lebanon 24
01-10-2025 | 11:47
أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قتلت 103 مدنيين في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
Privacy policy
