وزير الداخلية استقبل ماغرو وروداكوف ورئيس بعثة سفارة العراق

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وجرى عرض للعلاقات الثنائية وسبل التعاون بين والجهات الداعمة، لا سيما في مجالات التدريب وتعزيز قدرات .

كذلك، التقى السفير الروسي ألكسندر روداكوف، وتم عرض للأوضاع العامة وسبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.





واستقبل وزير الداخلية رئيس بعثة سفارة في محمد رضا ، وكان اللقاء مناسبة للتشديد على العلاقات بين البلدين والتنسيق في مجالات عدة.





واستقبل النائب غسان عطالله، وتم التداول في شؤون إنمائية وخدماتية.





أيضاً، التقى وزير الداخلية رئيس بلدية جونية فيصل افرام، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تهم المدينة.