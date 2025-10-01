Advertisement

لبنان

بالصورة... لقاء بين وزير الدفاع ووزير الخارجية السوريين

Lebanon 24
01-10-2025 | 12:51
التقى وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في مدينة العلا السعودية.
