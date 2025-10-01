ما جديد ملف مساعدات الجيش؟

ذكرت معلومات صحفية، أنَّ المساعدات الأميركيّة للجيش التي تُقارب الـ200 مليون دولار كانت مُهددة بالتجميد، لكن جهداً بُذل لإعادتها إلى سكة الإقرار، وقد ساهمت المُوفدة الأميركية بذلك.

Advertisement



وذكرت المعلومات أن الإتصالات اللازمة لعقد في خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني، ما زالت مستمرة.

