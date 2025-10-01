Advertisement

لبنان

ما جديد ملف مساعدات الجيش؟

Lebanon 24
01-10-2025 | 13:12
ذكرت معلومات صحفية، أنَّ المساعدات الأميركيّة للجيش التي تُقارب الـ200 مليون دولار كانت مُهددة بالتجميد، لكن جهداً بُذل لإعادتها إلى سكة الإقرار، وقد ساهمت المُوفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بذلك. 
وذكرت المعلومات أن الإتصالات اللازمة لعقد مؤتمر دعم الجيش في السعودية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني، ما زالت مستمرة.

