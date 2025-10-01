Advertisement

لبنان

هذا موعد عودة أورتاغوس إلى لبنان.. واجتماعٌ مُقرّر منتصف الشهر

Lebanon 24
01-10-2025 | 13:36
ذكرت معلومات صحفيّة، اليوم الأربعاء، أنَّ لبنان ينتظرُ زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس في 14 الشهر الحالي لتُشارك للمرة الثالثة في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المُقرّر في 15 تشرين الأول.
وأشارت المعلومات إلى أنَّ الأميركيين يتمنّون إظهار تقدماً أكثر على صعيد حصر السلاح بيد الدولة عبر الإعلان عن عمليات الجيش في جنوب الليطاني أو حتى شماله، لكن لهذا الأمر اعتباراته وقيوده عند الجانب اللبناني.
 

وقالت المعلومات إنه من المنتظر أن تحدد جلسة ليعرض الجيش تقريره الشهري الأوّل أمام الوزراء ولبنان سيُحاول الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة لإتمام العمل في الجنوب مع طموح بأن تنسحب إسرائيل حينذاك.
 

المصادر أوضحت أيضاً أنَّ هناك رغبة دولية وأميركية تحديداً في أن يُنفّذ الجيش أي عملية تطلبها "الميكانيسم" بشكل تلقائي حتى ولو اقتضى الأمر اقتحام المنازل وغيرها، لكن الجيش هو من يُدرك طبيعة عمله.


