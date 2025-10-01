هذا موعد عودة أورتاغوس إلى لبنان.. واجتماعٌ مُقرّر منتصف الشهر

ذكرت معلومات صحفيّة، اليوم الأربعاء، أنَّ ينتظرُ زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان في 14 الشهر الحالي لتُشارك للمرة الثالثة في اجتماع المُقرّر في 15 تشرين الأول.

وأشارت المعلومات إلى أنَّ يتمنّون إظهار تقدماً أكثر على صعيد حصر السلاح بيد الدولة عبر الإعلان عن عمليات الجيش في جنوب أو حتى شماله، لكن لهذا الأمر اعتباراته وقيوده عند الجانب اللبناني.



وقالت المعلومات إنه من المنتظر أن تحدد جلسة ليعرض الجيش تقريره الشهري الأوّل أمام الوزراء ولبنان سيُحاول الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة لإتمام العمل في الجنوب مع طموح بأن تنسحب حينذاك.