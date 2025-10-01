Advertisement

لبنان

جلسة حكومية مرتقبة.. وهذا ما سيفعله قائد الجيش خلالها

Lebanon 24
01-10-2025 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1424085-638949494027411902.JPG
Doc-P-1424085-638949494027411902.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام يعتزمُ الدعوة إلى جلسة وزارية في 6 أو 7 تشرين الأول، وخلالها سيعرض قائد الجيش رودولف هيكل أول التقارير عن مسار تنفيذ خطة حصر السلاح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا
lebanon 24
02/10/2025 01:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. جلسة حكومية الثلاثاء وهذا جدول أعمالها
lebanon 24
02/10/2025 01:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: سيتم النظر في أوضاع القطاع العام خلال جلسة حكومية لاحقة
lebanon 24
02/10/2025 01:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: لن تعقد جلسة حكومية جديدة تتعلق بقرار نزع السلاح قبل ورود تقرير الجيش أولا (الجزيرة)
lebanon 24
02/10/2025 01:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24

رودولف هيكل

قائد الجيش

نواف سلام

نواف

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-01
16:57 | 2025-10-01
16:30 | 2025-10-01
16:27 | 2025-10-01
16:12 | 2025-10-01
15:22 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24