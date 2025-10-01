جلسة حكومية مرتقبة.. وهذا ما سيفعله قائد الجيش خلالها

قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الحكومة يعتزمُ الدعوة إلى جلسة وزارية في 6 أو 7 تشرين الأول، وخلالها سيعرض أول التقارير عن مسار تنفيذ خطة حصر السلاح.

Advertisement