الجيش يُطارد شاحنة.. إطلاق نار وتوتر!

طاردت قوة من الجيش، مساء اليوم الأربعاء، سيارة من نوع "بيك آب" في بلدة الهيشة – ، حيث تمكنت من توقيفها.

وعلى إثر ذلك، تجمّع عدد من الأهالي في المنطقة، ما استدعى تدخل عناصر الجيش الذين أطلقوا النار في الهواء في محاولة لتفريقهم وإعادة ضبط الوضع.