لبنان

الجيش يُطارد شاحنة.. إطلاق نار وتوتر!

Lebanon 24
01-10-2025 | 14:46
طاردت قوة من الجيش، مساء اليوم الأربعاء، سيارة من نوع "بيك آب" في بلدة الهيشة – وادي خالد، حيث تمكنت من توقيفها.
وعلى إثر ذلك، تجمّع عدد من الأهالي في المنطقة، ما استدعى تدخل عناصر الجيش الذين أطلقوا النار في الهواء في محاولة لتفريقهم وإعادة ضبط الوضع.


ولم يُعرف بعد سبب المطاردة أو هوية الموقوفين، فيما يسود المنطقة توتر حذر وسط حضور أمني كثيف.
 
 
 
 
 
