رسميًا… "الخارجية" ستطلق غدًا المنصة الخاصة بتسجيل الانتشار اللبناني في الخارج

ستطلق غدًا رسميًا المنصة الخاصة بتسجيل الانتشار اللبناني في الخارج.

وكان صدر بيان عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، جاء فيه: "عملًا بأحكام المادّة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النّواب)، وبعد التنسيق بين وزيرَي الدّاخليّة والبلديّات والخارجيّة والمغتربين، والتزامًا بالمهل القانونيّة، تمّ تحديد 2 تشرين الأوّل تاريخ البدء بتسجيل اللّبنانيّين غير المقيمين على الأراضي اللّبنانيّة، للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة؛ على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثّاني من العام 2025".





وأشارتا إلى أنّ "هذا الإعلان يأتي ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الدّاخليّة والبلديّات ووزير الخارجيّة والمغتربين بشكل شبه يومي، على متابعة كلّ التفاصيل المتعلّقة بهذا ، من أجل تأمين أفضل الظّروف الإداريّة والفنّيّة، لضمان مشاركة اللّبنانيّين المنتشرين في هذا الاستحقاق الدّستوري".



