لبنان

ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-10-2025 | 15:22
تبيّن أن أصحاب مولدات في مناطق مختلفة ما زالوا يحافظون على "تسعيرة مرتفعة" للكيلوواط/ساعة مقارنة بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة كل شهر، والتي تتراوح بين 30,267 ليرة لبنانية و 33,294 ليرة لبنانية، أي تتراوح بالدولار بين 0.33 و 0.37 سنتاً.
وما تبين هو أنَّ الكيلوواط في مناطق عديدة يتراوح بين الـ0.45 سنتاً و 0.60 سنتاً، بينما في مناطق أخرى قد يرتفع السعر.
 

أما المقطوعة الشهرية والتي يبلغ حدها الأقصى 685000 ليرة، فأصبحت في مناطق عديدة تتجاوز الـ10 دولارات. 
 

وكانت حملة ضبط مخالفات المولدات في بيروت قد فعلت فعلها بتحرك مباشر من وزارة الإقتصاد بمواكبة من مديرية أمن الدولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
