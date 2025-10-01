ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!

تبيّن أن أصحاب مولدات في مناطق مختلفة ما زالوا يحافظون على "تسعيرة مرتفعة" للكيلوواط/ساعة مقارنة بالتسعيرة التي تضعها كل شهر، والتي تتراوح بين 30,267 و 33,294 ليرة لبنانية، أي تتراوح بالدولار بين 0.33 و 0.37 سنتاً.

وما تبين هو أنَّ الكيلوواط في مناطق عديدة يتراوح بين الـ0.45 سنتاً و 0.60 سنتاً، بينما في مناطق أخرى قد يرتفع السعر.



أما المقطوعة الشهرية والتي يبلغ حدها 685000 ليرة، فأصبحت في مناطق عديدة تتجاوز الـ10 دولارات.