عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!

قال أمين للأمن القومي ، علي لاريجاني إنّ " في تلقى ضربة كبيرة خصوصاً باستشهاد السيد الذي كان يملك نفوذاً وتأثيراً كبيرين على ".

وفي تصريحات عبر "التلفزيون الإيراني"، قال لاريجاني إن "حزب الله، ورغم كل ما حصل، أعاد بناء نفسه وبقوة".



وشدّد لاريجاني على أنّ هناك "عقيدةً وراء حزب الله، لا يمكن عليها"، موضحاً أنّ الحزب " فكري، يعتمد أسلوب الجهاد ولن يتوقف بهذه الضربات".



وأضاف: "حزب الله لا يريد التحرك في لبنان وإذا تحرك سيقلب الموازين".

