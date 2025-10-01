Advertisement

لبنان

عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!

Lebanon 24
01-10-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1424118-638949572484081933.webp
Doc-P-1424118-638949572484081933.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني إنّ "حزب الله في لبنان تلقى ضربة كبيرة خصوصاً باستشهاد السيد حسن نصرالله الذي كان يملك نفوذاً وتأثيراً كبيرين على المقاومة".
Advertisement
 

 وفي تصريحات عبر "التلفزيون الإيراني"، قال لاريجاني إن "حزب الله، ورغم كل ما حصل، أعاد بناء نفسه وبقوة".
 

وشدّد لاريجاني على أنّ هناك "عقيدةً وراء حزب الله، لا يمكن القضاء عليها"، موضحاً أنّ الحزب "تيار فكري، يعتمد أسلوب الجهاد ولن يتوقف بهذه الضربات".
 

وأضاف: "حزب الله لا يريد التحرك في لبنان وإذا تحرك سيقلب الموازين".

مواضيع ذات صلة
عن "الحزب" والسيد نصرالله.. تصريحٌ لافت للمرشد الإيراني
lebanon 24
02/10/2025 01:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكرى نصرالله: التحضيرات بدأت و "رسالة لافتة"
lebanon 24
02/10/2025 01:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
02/10/2025 01:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام لافت... ماذا قال مسؤول إيرانيّ كبير عن قوّة "حزب الله"؟
lebanon 24
02/10/2025 01:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

المجلس الأعلى

السيد حسن نصر

السيد حسن

الإيراني

المقاومة

نصرالله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-01
16:57 | 2025-10-01
16:30 | 2025-10-01
16:27 | 2025-10-01
15:22 | 2025-10-01
15:19 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24