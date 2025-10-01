Advertisement

لبنان

القرار في ملف انفجار المرفأ قبل نهاية العام

Lebanon 24
01-10-2025 | 23:03
Doc-P-1424173-638949822074407560.jpg
Doc-P-1424173-638949822074407560.jpg photos 0
كتب عمر البردان في" اللواء": يركز الحراك الرئاسي الدائر في أكثر من اتجاه، على طي صفحة أزمة صخرة الروشة، بعدما أصبح الملف في عهدة القضاء، وبما يمهد الطريق لعقد جلسة للحكومة في الأيام المقبلة، سعياً لتأكيد التضامن الوزاري. ومن المتوقع أن يكون للحكومة موقف حازم من ملف الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، وتؤكد مصادر حكومية، أن الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها. وسط هذه الأجواء، اعتبرت أوساط دبلوماسية خليجية، أن زيارة وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى والوفد العسكري المرافق إلى المملكة العربية السعودية تكتسي أهمية لافتة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة ..
وفي ظل حالة ترقب لمسار التطورات في ما يتصل بالقرار الظني لجريمة تفجير مرفأ بيروت الذي يعكف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على إعداده، فإنه واستناداً إلى ما توافر من معلومات ل" اللواء"، فإنه لن يكاد ينقضي العام الجاري، إلا ويكون القرار الظني في جريمة العصر قد صدر من قبل القاضي البيطار الذي بات لديه ما يشبه مضبطة اتهام  بحق المتورطين في هذه الجريمة المروعة.  
 
