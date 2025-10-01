القرار في ملف انفجار المرفأ قبل نهاية العام

Advertisement

كتب عمر البردان في" اللواء": يركز الحراك الرئاسي الدائر في أكثر من اتجاه، على طي صفحة أزمة صخرة الروشة، بعدما أصبح الملف في عهدة ، وبما يمهد الطريق لعقد جلسة للحكومة في الأيام المقبلة، سعياً لتأكيد التضامن الوزاري. ومن المتوقع أن يكون للحكومة موقف حازم من ملف الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، وتؤكد مصادر حكومية، أن الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها. وسط هذه الأجواء، اعتبرت أوساط دبلوماسية خليجية، أن زيارة اللبناني ميشال منسى والوفد العسكري المرافق إلى تكتسي أهمية لافتة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها والمنطقة ..وفي ظل حالة ترقب لمسار التطورات في ما يتصل بالقرار الظني لجريمة تفجير مرفأ الذي يعكف المحقق العدلي القاضي طارق على إعداده، فإنه واستناداً إلى ما توافر من معلومات ل" اللواء"، فإنه لن يكاد ينقضي العام الجاري، إلا ويكون القرار الظني في جريمة العصر قد صدر من قبل القاضي البيطار الذي بات لديه ما يشبه مضبطة اتهام بحق المتورطين في هذه الجريمة المروعة.