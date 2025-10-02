أحمد ابن بلدة ببنين العكارية آخر ضحايا مسلسل حوادث السير في لبنان

Advertisement

توفي عباس من بلدة ببنين ـ ، متأثراً بجراح بليغة أصيب بها إثر حادث سير مروّع تعرّض له قبل مدة، وفق ما ألإادت مندوبة " ".وقد ساد الحزن أوساط عائلته وأهالي البلدة.