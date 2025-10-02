Advertisement

لبنان

أحمد ابن بلدة ببنين العكارية آخر ضحايا مسلسل حوادث السير في لبنان

Lebanon 24
02-10-2025 | 00:16
توفي الشاب أحمد عباس من بلدة ببنين ـ عكار، متأثراً بجراح بليغة أصيب بها إثر حادث سير مروّع تعرّض له قبل مدة، وفق ما ألإادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد ساد الحزن أوساط عائلته وأهالي البلدة. 
 
