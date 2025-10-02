Advertisement

"الثنائي" على موقفه: لن نسمح

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
02-10-2025 | 01:15
بات واضحا ان النقاش بشأن قانون الانتخابات النيابية تخطى الجانب التقني ليتحول إلى مادة للتجاذب السياسي. وتركت تداعيات هذا النقاش آثارها على العمل التشريعي في مجلس النواب. فبعد تعطيل الجلسة التشريعية من المتوقع ان يغيب عن اجتماع "اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب "في ساحة النجمة  اليوم نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" و "كتلة الاعتدال".
ووسط ازدياد الحديث عن تأجيل الانتخابات، يصر "الثنائي الشيعي الذي يشكل طرفا أساسيا في المواجهات التي شهدها المجلس، على فكرة أن التأجيل أمر ليس بالهيّن، مشددا على أن خطوة بهذا الحجم تحتاج إلى غطاء خارجي قوي، ليس متوافرا".
 ولا تقتصر تحضيرات "الثنائي" بشأن الانتخابات على الجوانب الميدانية والتنظيمية فحسب، بل تحمل أبعادًا سياسية واضحة. فاوساط "الثنائي" تؤكد انه اتخذ قرارًا حاسمًا بعدم السماح بالمضي نحو انتخاب المغتربين، معتبرًا أن الظروف الحالية لا توفر فرصًا متكافئة بين الناخبين في الخارج المؤيدين له والفئات التي تدعم القوى السياسية الأخرى.
ويرى "الثنائي" أن ميزان القوى في انتخابات المغتربين مختل لصالح خصومه، ما يجعل هذا الاستحقاق غير عادل في نظره. لذلك، يتجه في المرحلة المقبلة إلى التعبير بشكل أكثر صراحة ووضوحًا عن رفضه لهذا المسار، والدفع باتجاه حصر العملية الانتخابية ضمن الشروط التي يعتبرها عادلة ومتوازنة.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

