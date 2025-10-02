Advertisement

لبنان

القوى المسيحية لم تحسم قرارها: الخرق مكلف

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1424217-638949907601069381.webp
Doc-P-1424217-638949907601069381.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تحسم أي من القوى السياسية المسيحية المعارضة لـ"حزب الله" قرارها بخوض معارك انتخابية على المقاعد الشيعية، رغم كل الضجيج الإعلامي الذي أُثير حول هذا الموضوع في الأسابيع الماضية.
Advertisement
وبحسب المعطيات، فان هذه القوى تعتبر "أن أي محاولة لكسب مقعد شيعي، أياً كان المرشح لهذا المقعد، لن تكون مجدية من الناحية السياسية، وستؤدي في المقابل إلى خسارة عدد من المقاعد المسيحية، وتمنح "الحزب" غطاءً وطنياً أوسع.
كما ان القوى المسيحية "تعتبر أن تمكّن"الحزب" من إيصال عدد من النواب المسيحيين وبكتلة وازنة داخل المجلس سيُستخدم لتأكيد امتلاكه شرعية عابرة للطوائف.لهذا السبب، ما زال هذا الخيار قيد الدرس، وسط إدراك بأن المجازفة قد تأتي بنتائج عكسية".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"المستقبل" لم يحسم قراره بعد
lebanon 24
02/10/2025 15:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: الخرق الروسي لأجواء إستونيا خطير ومتهور
lebanon 24
02/10/2025 15:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"مفاوضات الليل" لم تحسم اتجاهات جلسة الحكومة و"حزب الله"على غموضه
lebanon 24
02/10/2025 15:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رجيّ: استهداف اسرائيل للمدنيين في بنت جبيل يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
02/10/2025 15:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

المسيحيين

حزب الله

المعارضة

الشيعية

مسيحية

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-10-02
07:30 | 2025-10-02
07:59 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24