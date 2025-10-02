القوى المسيحية لم تحسم قرارها: الخرق مكلف

Advertisement

لم تحسم أي من لـ" " قرارها بخوض معارك انتخابية على المقاعد ، رغم كل الضجيج الإعلامي الذي أُثير حول هذا الموضوع في الأسابيع الماضية.وبحسب المعطيات، فان هذه القوى تعتبر "أن أي محاولة لكسب مقعد ، أياً كان المرشح لهذا المقعد، لن تكون مجدية من الناحية السياسية، وستؤدي في المقابل إلى خسارة عدد من المقاعد المسيحية، وتمنح "الحزب" غطاءً وطنياً أوسع.كما ان القوى المسيحية "تعتبر أن تمكّن"الحزب" من إيصال عدد من النواب وبكتلة وازنة داخل المجلس سيُستخدم لتأكيد امتلاكه شرعية عابرة للطوائف.لهذا السبب، ما زال هذا الخيار قيد الدرس، وسط إدراك بأن المجازفة قد تأتي بنتائج عكسية".