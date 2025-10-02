Advertisement

لبنان

محيطون بمرجع بارز مستمرون في التحريض

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
02-10-2025 | 01:45
تبين ان محيطين لصيقين بمرجع بارز ما زالوا مصرين على النفخ في بوق الطائفية والمذهبية وتحريضه على التمسك بموقفه من قضية جدلية اثيرت في الايام الاخيرة.
وبحسب المعلومات فان هؤلاء يقومون بتحريضه للتذكير بموقفه من القضية وبالاتصال بجمعيات وتنظيمات ذات طابع ديني لحضها على اطلاق مواقف والقيام بتحركات داعمة لهذا المرجع.
في المقابل، تفيد المعلومات "ان جهات ديبلوماسية فاعلة ابلغت المرجع بضرورة انهاء السجال القائم والعودة الى متابعة الملفات الاساسية".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

