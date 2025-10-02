محيطون بمرجع بارز مستمرون في التحريض

Advertisement

تبين ان محيطين لصيقين بمرجع بارز ما زالوا مصرين على النفخ في بوق الطائفية والمذهبية وتحريضه على التمسك بموقفه من قضية جدلية اثيرت في الايام الاخيرة.وبحسب المعلومات فان هؤلاء يقومون بتحريضه للتذكير بموقفه من القضية وبالاتصال بجمعيات وتنظيمات ذات طابع ديني لحضها على اطلاق مواقف والقيام بتحركات داعمة لهذا المرجع.في المقابل، تفيد المعلومات "ان جهات ديبلوماسية فاعلة ابلغت المرجع بضرورة انهاء السجال القائم والعودة الى متابعة الملفات الاساسية".