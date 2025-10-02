قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق

Advertisement

بعد مكوثها في ما يُقارب الـ 13 عاما، تنقل قناة "الميادين" مقرها قريبا من إلى وتحديدا إلى العاصمة .وعُلم ان التحضيرات لنقل المقر الرئيسي إلى بغداد قد شارفت على الانتهاء، مع إبقاء قائما كما هو.والهدف من نقل المقر الرئيسي إلى العراق توسيع نطاق عمل القناة وتعزيز حضورها الإقليمي في المنطقة.يُشار إلى ان انطلقت في بثها الرسمي من بيروت في عام 2012.