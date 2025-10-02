Advertisement

لبنان

قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-10-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1424222-638949916861045692.jpeg
Doc-P-1424222-638949916861045692.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مكوثها في بيروت ما يُقارب الـ 13 عاما، تنقل قناة "الميادين" مقرها الرئيسي قريبا من لبنان إلى العراق وتحديدا إلى العاصمة بغداد.
Advertisement
وعُلم ان التحضيرات لنقل المقر الرئيسي إلى بغداد قد شارفت على الانتهاء، مع إبقاء مكتب بيروت قائما كما هو. 
والهدف من نقل المقر الرئيسي إلى العراق توسيع نطاق عمل القناة وتعزيز حضورها الإقليمي في المنطقة. 
يُشار إلى ان قناة الميادين انطلقت في بثها الرسمي من بيروت في عام 2012.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. إسرائيليون يقتحمون قناة تلفزيونية
lebanon 24
02/10/2025 15:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية.. ما القصة؟
lebanon 24
02/10/2025 15:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تطوير الاعلام السوري بين الشرع ومؤسس قنوات تلفزيونية
lebanon 24
02/10/2025 15:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مقراً لـ"حزب الله" في منطقة النبطية - جنوب لبنان
lebanon 24
02/10/2025 15:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

قناة الميادين

مكتب بيروت

قناة ال

الرئيسي

بيروت

بغداد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-10-02
07:30 | 2025-10-02
07:59 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24