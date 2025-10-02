28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدفاع المدني: 87 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
02-10-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
المديرية العامة للدفاع المدني
ان عناصرها نفذت 87 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:
Advertisement
اخماد حرائق: 58: أعشاب: 40، أحراج: 1، أعشاب وأشجار: 3، منازل: 2، نفايات: 4، آليات متنوعة: 4، كهرباء: 1، مستودعات:2، مؤسسات: 1
انقاذ: 2
اسعاف: 18: حالات طارئة: 8، حوادث سير: 2، نقل مرضى: 8
خدمات عامة: 9
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: 87 مهمّة خلال 24 ساعة
Lebanon 24
الدفاع المدني: 87 مهمّة خلال 24 ساعة
02/10/2025 15:05:28
02/10/2025 15:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: 111 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
الدفاع المدني: 111 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية
02/10/2025 15:05:28
02/10/2025 15:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عدد مهمات الدفاع المدني التي نُفّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
إليكم عدد مهمات الدفاع المدني التي نُفّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية
02/10/2025 15:05:28
02/10/2025 15:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
02/10/2025 15:05:28
02/10/2025 15:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني
المديرية العامة
مديرية ال
شجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
Lebanon 24
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
08:00 | 2025-10-02
02/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
Lebanon 24
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
07:30 | 2025-10-02
02/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
07:59 | 2025-10-02
02/10/2025 07:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. يسرق الدراجات ليشتري المخدرات
Lebanon 24
في لبنان.. يسرق الدراجات ليشتري المخدرات
07:51 | 2025-10-02
02/10/2025 07:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في السفارة الكورية.. احتفال بالعيد الوطني
Lebanon 24
في السفارة الكورية.. احتفال بالعيد الوطني
07:51 | 2025-10-02
02/10/2025 07:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
10:01 | 2025-10-01
01/10/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-10-02
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
07:30 | 2025-10-02
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
07:59 | 2025-10-02
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
07:51 | 2025-10-02
في لبنان.. يسرق الدراجات ليشتري المخدرات
07:51 | 2025-10-02
في السفارة الكورية.. احتفال بالعيد الوطني
07:51 | 2025-10-02
لجنة الشباب والرياضة.. تحرك ملفات الفساد وتنظم أندية اللياقة البدنية
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 15:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 15:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 15:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24