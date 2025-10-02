الدفاع المدني: 87 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت ان عناصرها نفذت 87 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:اخماد حرائق: 58: أعشاب: 40، أحراج: 1، أعشاب وأشجار: 3، منازل: 2، نفايات: 4، آليات متنوعة: 4، كهرباء: 1، مستودعات:2، مؤسسات: 1انقاذ: 2اسعاف: 18: حالات طارئة: 8، حوادث سير: 2، نقل مرضى: 8خدمات عامة: 9