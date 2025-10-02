Advertisement

لبنان

الرئيس عون استقبل سفير سريلانكا مودّعا والتقى مكي

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:08
Doc-P-1424263-638949967780913472.png
Doc-P-1424263-638949967780913472.png photos 0
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفير سريلانكا Kapila Susantha Jayaweera في زيارة وداعية، بمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية، وشكره على الجهود التي بذلها في سبيل تطوير العلاقات بين لبنان وسريلانكا.
كما اطلع من وزير التنمية الإدارية فادي مكي على سير العمل في مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة - Reinventing Government 2030، وعلى المرئيات والأولويات التي طرحها أصحاب المصلحة خلال الجولات الميدانية في المناطق.
 
العماد جوزاف عون

مؤسسات الدولة

الرئيس عون

جوزاف عون

دبلوماسي

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

