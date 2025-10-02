من وزارة التربية.. هذه مواعيد المصادقات الجامعية

Advertisement

أعلنت في في بيان، مواعيد المصادقات الجامعية وفقا للآتي:تقديم طلبات المصادقة للمواطنين أيام: الثلاثاء والاربعاء والخميس، من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.يتم تسلمها في اليوم التالي: أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع.يوم الاثنين مخصص لمندوبي الجامعات ، فيما يخصص يوم الجمعة لإنجاز معاملات المندوبين والليبان بوست".