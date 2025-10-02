Advertisement

لبنان

من وزارة التربية.. هذه مواعيد المصادقات الجامعية

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:18
أعلنت المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، مواعيد المصادقات الجامعية وفقا للآتي:
تقديم طلبات المصادقة للمواطنين أيام: الثلاثاء والاربعاء والخميس، من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.

يتم تسلمها في اليوم التالي: أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع.

يوم الاثنين مخصص لمندوبي الجامعات ، فيما يخصص يوم  الجمعة لإنجاز معاملات المندوبين والليبان بوست".
