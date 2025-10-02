28
لبنان
من وزارة التربية.. هذه مواعيد المصادقات الجامعية
Lebanon 24
02-10-2025
|
03:18
A-
A+
أعلنت
المديرية العامة للتعليم العالي
في
وزارة التربية والتعليم العالي
في بيان، مواعيد المصادقات الجامعية وفقا للآتي:
تقديم طلبات المصادقة للمواطنين أيام: الثلاثاء والاربعاء والخميس، من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.
يتم تسلمها في اليوم التالي: أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع.
يوم الاثنين مخصص لمندوبي الجامعات ، فيما يخصص يوم الجمعة لإنجاز معاملات المندوبين والليبان بوست".
