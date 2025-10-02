Advertisement

لبنان

الاغتراب يرفع الصوت: من يضمن لنا؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:54
مع فتح باب تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية المقبلة، ارتفع صوت المغتربين اللبنانيين، بعد البيان الذي صدر امس باسمهم، مطالبين الحكومة اللبنانية بوضع أسس واضحة لعملية التسجيل خصوصاً وأن أحدا في لبنان لا يعرف حتى الساعة على اي قانون ستجري الانتخابات النيابية العام المقبل.
وسأل المغتربون: "ما الذي يضمن لنا حقنا في الاقتراع في لبنان اذا تم شطب اسمائنا بعد التسجيل والغي اقتراع المغتربين؟"، مشددين على ضرورة عدم التسجيل الى ان تتوضح الامور في لبنان.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24