الاغتراب يرفع الصوت: من يضمن لنا؟

Advertisement

مع فتح باب تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية المقبلة، ارتفع صوت المغتربين اللبنانيين، بعد البيان الذي صدر امس باسمهم، مطالبين بوضع أسس واضحة لعملية التسجيل خصوصاً وأن أحدا في لا يعرف حتى الساعة على اي قانون ستجري الانتخابات النيابية العام المقبل.وسأل المغتربون: "ما الذي يضمن لنا حقنا في الاقتراع في لبنان اذا تم شطب اسمائنا بعد التسجيل والغي اقتراع المغتربين؟"، مشددين على ضرورة عدم التسجيل الى ان تتوضح الامور في لبنان.