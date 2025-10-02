28
لبنان
أيوب: على الحكومة أن تمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع
Lebanon 24
02-10-2025
|
04:03
A-
A+
كتبت عضو تكنل الجمهورية القوية النائبة
غادة أيوب
عبر "أكس":
"منعاً للالتباس ونفعاً للقانون، إنّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل قانون الانتخابات النيابية ( اقتراع غير المقيمين ) ما زال محتجزاً في أدراج رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري
، ولم يُحال إلى
اللجنة الفرعية
المنبثقة عن اللجان المشتركة، لأن النظام الداخلي (المواد 109–113) يفرض أولاً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على صفة العجلة: فإذا أُقرّت العجلة يُناقش القانون ويُصوَّت عليه فوراً، وإذا رُفضت يُحال عندها إلى
اللجنة المختصة
وفق الأصول ، لا دفنه في الأدراج أو الالتفاف عليه في لجان فرعية."
واضافت: "مع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، ان أي مماطلة أو تعطيل باتت خرقاً فاضحاً للقانون وإمعاناً في الاستنسابية. وعليه، على الحكومة أن تبادر فوراً لإرسال مشروع قانون معجّل مكرّر موازٍ، لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع."
