Advertisement

لبنان

أيوب: على الحكومة أن تمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع

Lebanon 24
02-10-2025 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1424290-638949998890377090.jpg
Doc-P-1424290-638949998890377090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت عضو تكنل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر "أكس":
Advertisement
 
"‏منعاً للالتباس ونفعاً للقانون، إنّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل قانون ‎الانتخابات النيابية ( اقتراع غير المقيمين ) ما زال محتجزاً في أدراج رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ، ولم يُحال إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لأن النظام الداخلي (المواد 109–113) يفرض أولاً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على صفة العجلة: فإذا أُقرّت العجلة يُناقش القانون ويُصوَّت عليه فوراً، وإذا رُفضت يُحال عندها إلى اللجنة المختصة وفق الأصول ، لا دفنه في الأدراج أو الالتفاف عليه في لجان فرعية."
واضافت: "مع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، ان أي ‎مماطلة أو ‎تعطيل باتت خرقاً فاضحاً للقانون وإمعاناً في الاستنسابية. وعليه، على الحكومة أن تبادر فوراً لإرسال مشروع قانون معجّل مكرّر موازٍ، لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع."
مواضيع ذات صلة
نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
lebanon 24
02/10/2025 15:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير كمال شحادة: للمغتربين حق الاقتراع مثلهم مثل أي لبناني آخر
lebanon 24
02/10/2025 15:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: هذه المنشورات قد تمنع الحصول على حق الإقامة
lebanon 24
02/10/2025 15:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: سلام توقف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع
lebanon 24
02/10/2025 15:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الأستاذ نبيه بري

اللجنة الفرعية

اللجنة المختصة

نبيه بري

الجمهوري

جمهورية

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-10-02
07:30 | 2025-10-02
08:01 | 2025-10-02
07:59 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24