لبنان

متري بعد لقائه الرئيس عون: سنستمع لقيادة الجيش بشأن حصرية السلاح

Lebanon 24
02-10-2025 | 04:26
اعلن رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه" اطلعه على حصيلة الاجتماعات اللبنانية-السورية التي انعقدت بالأمس، وهي محادثات من شأنها أن تُسهم في توطيد الثقة في العلاقات بين لبنان وسوريا".
وقال:"درسنا مختلف الملفات، ونعمل على معالجة القضايا العالقة، وأبرزها موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث سنواصل البحث مع الجانب السوري في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية".

اضاف:"تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية".

 واشار الى انه"طلب من الرئيس عون توجيهاته بشأن تمثيله في القمة العربية-الروسية الأولى، التي ستُعقد في موسكو منتصف الشهر الجاري".  
