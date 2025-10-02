28
لبنان
عبد الهادي محفوظ: شركات التأمين تتنصل من التزاماتها الصحية
Lebanon 24
02-10-2025
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس
المجلس الوطني
للإعلام المرئي والمسموع
عبد الهادي
محفوظ عن تعرضه لعارض صحي ناتج عن انخفاض حاد في الصوديوم استدعى نقله بواسطة
الصليب الأحمر
إلى قسم الطوارئ في
مستشفى الجامعة
الأميركية ببيروت. وأوضح محفوظ أنه انتظر طويلاً قبل أن يُدخل إلى غرفة في المستشفى عند التاسعة مساءً بعد تدخل
وزير الصحة
الدكتور ركان
ناصر الدين
ووزير الإعلام الدكتور بول
مرقص
.
وأشار محفوظ إلى أن
شركة التأمين
رفضت تغطية فحص طبي ضروري بحجة إمكانية إجرائه بعد الخروج من المستشفى، مشترطة دفع مبلغ 1070 دولاراً، ما اضطره إلى تحمّل التكلفة شخصياً.
وشدد محفوظ على ضرورة تحمّل الدولة والحكومة مسؤولية مراقبة
التزام
شركات التأمين بواجباتها، متسائلاً: "ماذا عن طبابة المواطن العادي إذا كان رئيس المجلس الوطني للإعلام يجد هذه المعاناة؟"، داعياً نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالا للضغط على شركات التأمين لتفعيل التأمين الصحي بشكل فعلي.
