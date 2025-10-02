عبد الهادي محفوظ: شركات التأمين تتنصل من التزاماتها الصحية

Advertisement

أعلن رئيس للإعلام المرئي والمسموع محفوظ عن تعرضه لعارض صحي ناتج عن انخفاض حاد في الصوديوم استدعى نقله بواسطة إلى قسم الطوارئ في الأميركية ببيروت. وأوضح محفوظ أنه انتظر طويلاً قبل أن يُدخل إلى غرفة في المستشفى عند التاسعة مساءً بعد تدخل الدكتور ركان ووزير الإعلام الدكتور بول .وأشار محفوظ إلى أن رفضت تغطية فحص طبي ضروري بحجة إمكانية إجرائه بعد الخروج من المستشفى، مشترطة دفع مبلغ 1070 دولاراً، ما اضطره إلى تحمّل التكلفة شخصياً.وشدد محفوظ على ضرورة تحمّل الدولة والحكومة مسؤولية مراقبة شركات التأمين بواجباتها، متسائلاً: "ماذا عن طبابة المواطن العادي إذا كان رئيس المجلس الوطني للإعلام يجد هذه المعاناة؟"، داعياً نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالا للضغط على شركات التأمين لتفعيل التأمين الصحي بشكل فعلي.