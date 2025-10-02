إيهاب مطر: مخصّصاتي النيابية ستكون لدعم عمّال بلدية طرابلس

Advertisement

أشار النائب ايهاب مطر إلى أنه "على قاعدة "بحصة بتسند جرّة"، آليتُ على نفسي تقديم مخصّصاتي النيابية، كل ستة أشهر، لفئة أو مؤسسة بحاجة إلى دعم".وقال عبر "إكس": "بدأتُ هذه التجربة مع ، ثم ، ودار العجزة، وأساتذة التعليم الديني في والشمال، ورجال الإطفاء في ".وأكد أنه "اليوم، وعلى الرغم من إدراكي أن ما نقدّمه يظل قليلًا مقارنة بما يستحقونه، فإن مخصّصاتي النيابية ستكون لدعم عمّال بلدية طرابلس، الذين أعي تمامًا معاناتهم وجديّتهم في العمل".