Advertisement

لبنان

إيهاب مطر: مخصّصاتي النيابية ستكون لدعم عمّال بلدية طرابلس

Lebanon 24
02-10-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1424339-638950055239287005.jpg
Doc-P-1424339-638950055239287005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أشار النائب ايهاب مطر إلى أنه "على قاعدة "بحصة بتسند جرّة"، آليتُ على نفسي تقديم مخصّصاتي النيابية، كل ستة أشهر، لفئة أو مؤسسة بحاجة إلى دعم".

وقال عبر "إكس": "بدأتُ هذه التجربة مع الجيش اللبناني، ثم قوى الأمن الداخلي، ودار العجزة، وأساتذة التعليم الديني في دار الفتوى في طرابلس والشمال، ورجال الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء".
Advertisement

وأكد أنه "اليوم، وعلى الرغم من إدراكي أن ما نقدّمه يظل قليلًا مقارنة بما يستحقونه، فإن مخصّصاتي النيابية ستكون لدعم عمّال بلدية طرابلس، الذين أعي تمامًا معاناتهم وجديّتهم في العمل".

 
مواضيع ذات صلة
إيهاب مطر يشيد بدور أمن الدولة ويؤكد ضرورة استمرار النهج المؤسساتي
lebanon 24
02/10/2025 15:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ايهاب مطر: نسير على طريق الإصلاح المؤسساتي
lebanon 24
02/10/2025 15:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عمّال بلدية الميناء ـ طرابلس ينفذون إضرابًا مفتوحًا
lebanon 24
02/10/2025 15:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
lebanon 24
02/10/2025 15:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد بلديات الفيحاء

قوى الأمن الداخلي

الجيش اللبناني

إيهاب مطر

الفيحاء

طرابلس

الفتوى

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-10-02
07:30 | 2025-10-02
08:04 | 2025-10-02
08:01 | 2025-10-02
07:59 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24