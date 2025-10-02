مكية يعقد اجتماعا تمهيدًا للجنة المشتركة في القاهرة

Advertisement

انعقد قبل ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيّه، خُصّص لمتابعة التحضيرات لانعقاد المشتركة – ، المقرر عقده في أوائل تشرين الثاني المقبل في وتنسيق العمل تمهيداً لانجاز الملفات المطلوبة قبيل انعقاد اللجنة المشتركة.وحضر الاجتماع ممثّلون عن مختلف الوزارات والإدارات المختصّة اضافة الى البعثة المصرية في محمود حمدي.