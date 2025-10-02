Advertisement

لبنان

مكية يعقد اجتماعا تمهيدًا للجنة المشتركة في القاهرة

Lebanon 24
02-10-2025 | 05:34
 انعقد قبل ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيّه، خُصّص لمتابعة التحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانيةالمصرية، المقرر عقده في أوائل تشرين الثاني المقبل في القاهرة وتنسيق العمل تمهيداً لانجاز الملفات المطلوبة قبيل انعقاد اللجنة المشتركة.
وحضر الاجتماع ممثّلون عن مختلف الوزارات والإدارات المختصّة اضافة الى نائب رئيس البعثة المصرية في لبنان محمود حمدي.
اجتماع اللجنة

مجلس الوزراء

الأمين العام

نائب رئيس

اللبنانية

المصرية

بيل ان

