لبنان

مخزومي: لا عودة عن قرار حصر السلاح

Lebanon 24
02-10-2025 | 06:03
خلال مداخلة عبر قناة "الحدث"، أشار أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، إلى أن هدف زيارته إلى السرايا الحكومية على رأس وفد "منتدى حوار بيروت" هو "دعم الرئيس نواف سلام والتشديد على  أننا نصر على تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف، والقرار ١٧٠١ الذي نص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤"
وأكّد انه "لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، والذي كنا ننتظره منذ 40 عاماً".

وفي حديث عن إضاءة صخرة الروشة، اعلن ان هذا العمل "تحدي سافر لقرارات الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ومنحها ثقته مرتين، وهذا ما يمكن اعتباره انقلابا على الدولة، وهو يشبه ما حصل من اجتياح لبيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨، عدا عن أن وضع صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب صورة ألامين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله على الصخرة، رغم اتهام المحكمة الدولية للحزب انه المسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري، فيه إهانة وتحد لأهل بيروت".
 
وختم مؤكدا انه "يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف مع من أعطى القرار بإضاءة الصخرة ومن نفّذ ذلك".

 
