مخزومي: لا عودة عن قرار حصر السلاح

خلال مداخلة عبر قناة "الحدث"، أشار أكد "الحوار الوطني" النائب مخزومي، إلى أن هدف زيارته إلى السرايا الحكومية على رأس وفد "منتدى حوار " هو "دعم الرئيس نواف سلام والتشديد على أننا نصر على تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اتفاق ، والقرار ١٧٠١ الذي نص على وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤"

وأكّد انه "لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحصر السلاح بيد الأراضي كافة، والذي كنا ننتظره منذ 40 عاماً".



وفي حديث عن إضاءة صخرة الروشة، اعلن ان هذا العمل "تحدي سافر لقرارات الحكومة التي يشارك فيها ومنحها ثقته مرتين، وهذا ما يمكن اعتباره انقلابا على الدولة، وهو يشبه ما حصل من اجتياح لبيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨، عدا عن أن وضع صورة الرئيس الشهيد إلى جانب صورة ألامين العام لحزب الله السابق على الصخرة، رغم اتهام المحكمة الدولية للحزب انه المسؤول عن اغتيال الرئيس ، فيه إهانة وتحد لأهل بيروت".

وختم مؤكدا انه "يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف مع من أعطى القرار بإضاءة الصخرة ومن نفّذ ذلك".



