السفير البريطاني.. دعم للحماية الاجتماعية بهذا المبلغ

أعلنت السفارة في في بيان، أن السفير في هايمش كاول عقد اجتماعًا مع وزيرة حنين السيد، جرى خلاله تأكيد المتحدة المستمر بدعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية في لبنان.وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول برنامج الوزارة الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة تمكينهم من الحصول على الخدمات، إضافة إلى دعم المجتمعات الأكثر ضعفًا من خلال مساهمة بريطانية جديدة بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني في إطار برنامج "أمان".كما ناقش الطرفان الدعم البريطاني المستمر لبرامج في مجال الحماية الاجتماعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، من بينهم برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية. وأكد السفير كاول أن الدعم البريطاني يساهم كذلك في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال الوقاية وتوفير خدمات الدعم عبر مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة.وهنّأ السفير البريطاني إعادة هيكلة الوزارة، مشيدًا برؤيتها الجديدة وأولوياتها الإصلاحية، فيما تطرّق إلى آليات دعم الفئات المتأثرة بالنزاعات، بما في ذلك النازحون داخليًا وملف اللاجئين.وفي تصريح أعقب الاجتماع، قال كاول: "نفتخر بشراكتنا مع الاجتماعية لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية التي تُعدّ حيوية للبنان، ولضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر حاجة. وبفضل التمويل البريطاني الأخير البالغ 5 ملايين جنيه إسترليني، استفاد أكثر من 200 ألف لبناني من مساعدات أساسية ضمن برنامج أمان".وختم بالقول: "تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل إلى جانب الحكومة اللبنانية وشركائها المحليين والدوليين من أجل تقديم الدعم الضروري للفئات المحتاجة، وتعزيز مقومات الصمود الاجتماعي في مواجهة الأزمات".