طرابلس.. الرافعي تستقبل وفدًا دينيًا واجتماعيًا

Lebanon 24
02-10-2025 | 06:41
Doc-P-1424369-638950095574841501.png
Doc-P-1424369-638950095574841501.png photos 0
استقبلت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها بسرايا طرابلس، وفدًا ضمّ رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا السابق الشيخ ناصر الصالح، ومدير المركز الإسلامي في طرابلس الشيخ رامي الفري، إلى جانب مهاب غازي.
اللقاء، الذي اتسم بالود والصراحة، ركّز على قضايا تهم أبناء مدينة طرابلس والميناء ومختلف مناطق الشمال، لا سيما الملفات ذات الطابع الاجتماعي والإنمائي والديني. وأكد الحاضرون أنّ التنسيق بين الفاعليات الدينية والاجتماعية من جهة، والمحافظة من جهة أخرى، يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز خدمة المواطنين وتحصين الاستقرار.

وخلال اللقاء، أعرب الوفد عن امتنانه للمحافظ الرافعي لمشاركتها في حفل تكريم الشيخ الصالح الأسبوع الماضي، معتبرًا أنّ حضورها عكس تقديرًا رسميًا لمسيرته القضائية والدينية. كما قدّم الوفد التهاني للرافعي بمناسبة توليها مهامها الجديدة، متمنيًا لها النجاح في مسؤولياتها.

بدورها، شدّدت المحافظ الرافعي على أنّ سرايا طرابلس "ستبقى بيتًا مفتوحًا أمام جميع الفاعليات والهيئات في الشمال"، مؤكدة أنّ التعاون الوثيق بين المؤسسات الرسمية والمرجعيات الدينية والاجتماعية "هو الطريق الأمثل لترسيخ الأمن وتعزيز التنمية". وأضافت:"أعتبر نفسي شريكة مع جميع أبناء الشمال، وسأعمل بكل ما أوتيت من جهد لتكون المحافظة مساحة جامعة وحاضنة للقضايا التي تعني المواطنين".
 
(الوكالة الوطنية)
