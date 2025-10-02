28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طرابلس.. الرافعي تستقبل وفدًا دينيًا واجتماعيًا
Lebanon 24
02-10-2025
|
06:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت محافظ
لبنان
الشمالي
بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها بسرايا
طرابلس
، وفدًا ضمّ رئيس المحاكم الشرعية السنية
العليا
السابق الشيخ ناصر الصالح، ومدير المركز الإسلامي في طرابلس الشيخ رامي الفري، إلى جانب مهاب غازي.
Advertisement
اللقاء، الذي اتسم بالود والصراحة، ركّز على قضايا تهم أبناء مدينة طرابلس والميناء ومختلف مناطق
الشمال
، لا سيما الملفات ذات الطابع الاجتماعي والإنمائي والديني. وأكد الحاضرون أنّ التنسيق بين الفاعليات
الدينية
والاجتماعية من جهة، والمحافظة من جهة أخرى، يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز خدمة المواطنين وتحصين الاستقرار.
وخلال اللقاء، أعرب الوفد عن امتنانه للمحافظ الرافعي لمشاركتها في حفل تكريم الشيخ الصالح الأسبوع الماضي، معتبرًا أنّ حضورها عكس تقديرًا رسميًا لمسيرته القضائية والدينية. كما قدّم الوفد التهاني للرافعي بمناسبة توليها مهامها الجديدة، متمنيًا لها النجاح في مسؤولياتها.
بدورها، شدّدت المحافظ الرافعي على أنّ سرايا طرابلس "ستبقى بيتًا مفتوحًا أمام جميع الفاعليات والهيئات في الشمال"، مؤكدة أنّ التعاون الوثيق بين المؤسسات الرسمية والمرجعيات الدينية والاجتماعية "هو الطريق الأمثل لترسيخ الأمن وتعزيز التنمية". وأضافت:"أعتبر نفسي شريكة مع جميع أبناء الشمال، وسأعمل بكل ما أوتيت من جهد لتكون المحافظة مساحة جامعة وحاضنة للقضايا التي تعني المواطنين".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"
Lebanon 24
بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"
02/10/2025 15:09:14
02/10/2025 15:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير استقبل وفداً برلمانياً مدغشقرياً
Lebanon 24
شقير استقبل وفداً برلمانياً مدغشقرياً
02/10/2025 15:09:14
02/10/2025 15:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل وفداً من نقابة خبراء المحاسبة وتلقى هذه الدعوة منه
Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل وفداً من نقابة خبراء المحاسبة وتلقى هذه الدعوة منه
02/10/2025 15:09:14
02/10/2025 15:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
02/10/2025 15:09:14
02/10/2025 15:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الدينية
الإسلام
الشمالي
إسلامي
العليا
المينا
تابع
قد يعجبك أيضاً
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
Lebanon 24
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
08:00 | 2025-10-02
02/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
Lebanon 24
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
07:30 | 2025-10-02
02/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اصدر مرسوم إحالة مشروع الموازنة على مجلس النواب.. واجتمع بنائب رئيس الحكومة
Lebanon 24
الرئيس عون اصدر مرسوم إحالة مشروع الموازنة على مجلس النواب.. واجتمع بنائب رئيس الحكومة
08:04 | 2025-10-02
02/10/2025 08:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بوصعب: الانتخابات ستُجرى في موعدها وتسجيل المغتربين يبدأ قريبًا
Lebanon 24
بوصعب: الانتخابات ستُجرى في موعدها وتسجيل المغتربين يبدأ قريبًا
08:01 | 2025-10-02
02/10/2025 08:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
07:59 | 2025-10-02
02/10/2025 07:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
10:01 | 2025-10-01
01/10/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-10-02
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
07:30 | 2025-10-02
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
08:04 | 2025-10-02
الرئيس عون اصدر مرسوم إحالة مشروع الموازنة على مجلس النواب.. واجتمع بنائب رئيس الحكومة
08:01 | 2025-10-02
بوصعب: الانتخابات ستُجرى في موعدها وتسجيل المغتربين يبدأ قريبًا
07:59 | 2025-10-02
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
07:51 | 2025-10-02
في لبنان.. يسرق الدراجات ليشتري المخدرات
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 15:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 15:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 15:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24