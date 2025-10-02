28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل يلتقي وفودًا عربية ودولية ويبحث ملفات إصلاحية
Lebanon 24
02-10-2025
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير العدل المحامي عادل نصار سلسلة لقاءات في مكتبه بالوزارة، حيث استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية
الإمارات
للمحامين والحقوقيين
زايد
الشامسي، يرافقه
الأمين العام
للاتحاد العربي لإدارة المخاطر وتسهيل التجارة المحامي راني صادر، في زيارة تعارف وبحث في سبل التعاون.
Advertisement
كما التقى نصار المقرّر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق
القضاء
في
الأمم المتحدة
، موريس تيبال بينز، على رأس وفد أممي، حيث جرى عرض موسّع لعدد من الملفات ذات البعد الحقوقي والقانوني.
النقاش
تطرّق إلى قانون استقلالية القضاء والتعديلات التي لحقت به مؤخرًا، إضافة إلى ضرورة تطوير عمل الطب الشرعي في
لبنان
بما يتلاءم مع المعايير الدولية، كما جرت مقاربة معمّقة لملف إلغاء عقوبة الإعدام وما يثيره من نقاشات على المستويين الحقوقي والإنساني.
وشدّد الوزير نصار أمام ضيوفه على
التزام
لبنان المستمر بتعزيز استقلالية القضاء، وتطوير البنية القانونية بما يتماشى مع الإصلاحات المطلوبة، مؤكدًا أنّ الحوار مع المؤسسات الدولية يشكّل فرصة لترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
سلام يلتقي وفودًا سياسية ودولية.. تعزيزًا للسلام والإصلاح
Lebanon 24
سلام يلتقي وفودًا سياسية ودولية.. تعزيزًا للسلام والإصلاح
02/10/2025 15:09:20
02/10/2025 15:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط التقى رئيس الأركان واستقبل وفودًا أهلية وبلدية لبحث القضايا الخدمية والإنمائية
Lebanon 24
جنبلاط التقى رئيس الأركان واستقبل وفودًا أهلية وبلدية لبحث القضايا الخدمية والإنمائية
02/10/2025 15:09:20
02/10/2025 15:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجا إصلاحيا ومسارا تصحيحياً
Lebanon 24
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجا إصلاحيا ومسارا تصحيحياً
02/10/2025 15:09:20
02/10/2025 15:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش يستقبل وفوداً دبلوماسية وعسكرية ويبحث سبل التعاون
Lebanon 24
قائد الجيش يستقبل وفوداً دبلوماسية وعسكرية ويبحث سبل التعاون
02/10/2025 15:09:20
02/10/2025 15:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الأمم المتحدة
الأمين العام
الإمارات
التزام
النقاش
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
Lebanon 24
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
08:00 | 2025-10-02
02/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
Lebanon 24
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
07:30 | 2025-10-02
02/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اصدر مرسوم إحالة مشروع الموازنة على مجلس النواب.. واجتمع بنائب رئيس الحكومة
Lebanon 24
الرئيس عون اصدر مرسوم إحالة مشروع الموازنة على مجلس النواب.. واجتمع بنائب رئيس الحكومة
08:04 | 2025-10-02
02/10/2025 08:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بوصعب: الانتخابات ستُجرى في موعدها وتسجيل المغتربين يبدأ قريبًا
Lebanon 24
بوصعب: الانتخابات ستُجرى في موعدها وتسجيل المغتربين يبدأ قريبًا
08:01 | 2025-10-02
02/10/2025 08:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
07:59 | 2025-10-02
02/10/2025 07:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
10:01 | 2025-10-01
01/10/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-10-02
موضة تكثيف النشاطات... هل يعيش أطفالنا طفولتهم فعلاً؟
07:30 | 2025-10-02
لبنانية على سفينة الصمود المتجهة إلى غزة.. هذه كانت كلماتها الاخيرة (فيديو)
08:04 | 2025-10-02
الرئيس عون اصدر مرسوم إحالة مشروع الموازنة على مجلس النواب.. واجتمع بنائب رئيس الحكومة
08:01 | 2025-10-02
بوصعب: الانتخابات ستُجرى في موعدها وتسجيل المغتربين يبدأ قريبًا
07:59 | 2025-10-02
ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟
07:51 | 2025-10-02
في لبنان.. يسرق الدراجات ليشتري المخدرات
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 15:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 15:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 15:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24