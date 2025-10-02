Advertisement

لبنان

وزير العدل يلتقي وفودًا عربية ودولية ويبحث ملفات إصلاحية

Lebanon 24
02-10-2025 | 06:46
عقد وزير العدل المحامي عادل نصار سلسلة لقاءات في مكتبه بالوزارة، حيث استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين زايد الشامسي، يرافقه الأمين العام للاتحاد العربي لإدارة المخاطر وتسهيل التجارة المحامي راني صادر، في زيارة تعارف وبحث في سبل التعاون.
كما التقى نصار المقرّر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء في الأمم المتحدة، موريس تيبال بينز، على رأس وفد أممي، حيث جرى عرض موسّع لعدد من الملفات ذات البعد الحقوقي والقانوني.

النقاش تطرّق إلى قانون استقلالية القضاء والتعديلات التي لحقت به مؤخرًا، إضافة إلى ضرورة تطوير عمل الطب الشرعي في لبنان بما يتلاءم مع المعايير الدولية، كما جرت مقاربة معمّقة لملف إلغاء عقوبة الإعدام وما يثيره من نقاشات على المستويين الحقوقي والإنساني.

وشدّد الوزير نصار أمام ضيوفه على التزام لبنان المستمر بتعزيز استقلالية القضاء، وتطوير البنية القانونية بما يتماشى مع الإصلاحات المطلوبة، مؤكدًا أنّ الحوار مع المؤسسات الدولية يشكّل فرصة لترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان.
 
(الوكالة الوطنية)
 
