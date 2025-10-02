وزير العدل يلتقي وفودًا عربية ودولية ويبحث ملفات إصلاحية

Advertisement

عقد وزير العدل المحامي عادل نصار سلسلة لقاءات في مكتبه بالوزارة، حيث استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية للمحامين والحقوقيين الشامسي، يرافقه للاتحاد العربي لإدارة المخاطر وتسهيل التجارة المحامي راني صادر، في زيارة تعارف وبحث في سبل التعاون.كما التقى نصار المقرّر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق في ، موريس تيبال بينز، على رأس وفد أممي، حيث جرى عرض موسّع لعدد من الملفات ذات البعد الحقوقي والقانوني.تطرّق إلى قانون استقلالية القضاء والتعديلات التي لحقت به مؤخرًا، إضافة إلى ضرورة تطوير عمل الطب الشرعي في بما يتلاءم مع المعايير الدولية، كما جرت مقاربة معمّقة لملف إلغاء عقوبة الإعدام وما يثيره من نقاشات على المستويين الحقوقي والإنساني.وشدّد الوزير نصار أمام ضيوفه على لبنان المستمر بتعزيز استقلالية القضاء، وتطوير البنية القانونية بما يتماشى مع الإصلاحات المطلوبة، مؤكدًا أنّ الحوار مع المؤسسات الدولية يشكّل فرصة لترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان.