ناصر الدين.. لدعم الجامعة اللبنانية في تطوير القطاع الصحي

احتفل العامة الدكتور ركان ناصر الدين بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الصحة العامة في للعام الدراسي 2024–2025، في حفل رسمي حضره الدكتور بسام بدران، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور يارد، نقباء المهن الصحية، ورئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يحيى الربيع، وعميد كلية الصحة العامة الدكتور حدشيتي، إلى جانب شخصيات أمنية وروحية وعدد من العمداء والأساتذة والموظفين وأهالي الخريجين.افتُتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، وتلا ذلك إلقاء كلمة باسم الخريجين، ثم كلمة عميد الكلية الدكتور حدشيتي الذي أثنى على جهود الطلاب وأكد أنّ كلية الصحة العامة كانت وستبقى رافدًا أساسيًا للكفاءات الصحية في .بعد ذلك، كان الدور على وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الذي شدد على أهمية الجامعة كمؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، مشيرًا إلى أنّ "الخريجون اليوم يدخلون سوق العمل في أصعب الظروف، حاملين معهم إرث الجامعة الوطنية التي أثبتت أنها العمود الفقري للقطاع الصحي في لبنان".وأكد ناصر الدين أن الوزارة تعتبر الجامعة شريكًا استراتيجيًا في تطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنّ "الخريجين هم أمل الوطن في تعزيز النظام الصحي، ووجودهم في المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الرسمية والخاصة شهادة على كفاءتهم وقدرتهم على رفع جودة الخدمات الصحية".وخاطب الوزير الخريجين بالقول: "أنتم اليوم خريجو الجامعة الوطنية، وبهذه الصفة تحملون مسؤولية كبيرة، فكونوا على قدرها، حافظوا على أخلاق مهنتكم، وكونوا سفراء للبنان حيثما عملتم. كونوا قدوة في الانضباط، وارتقوا بمستوى الأداء الصحي أينما حللتم، فالمجتمع يعلق آماله عليكم".وفي ختام الحفل، تم تكريم كل من الدكتور فادي عسيلي والدكتور عدنان الحصري تقديرًا لعطائهما المستمر، كما قدّم الحاضرون دروع تقديرية للوزير ناصر الدين ورئيس الجامعة بدران، قبل توزيع الشهادات على الخريجين.