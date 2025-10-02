Advertisement

لبنان

إقفال طريق عيون السيمان – البقاع أمام الشاحنات السبت.. والسبب؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 07:35
اعلنت بلدية كفردبيان  في بيان أنه "وبسبب أعمال تزفيت الطرقات العامة في محلة عيون السيمان باتجاه منحدرات التزلج، تقفل الطريق العام يوم السبت الواقع فيه ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ اعتباراً من الساعة ٧:٠٠ صباحاً ولغاية ٦:٠٠ مساءً، وذلك في الاتجاهين من عيون السيمان – كفردبيان باتجاه البقاع، للشاحنات فقط".
 وتوجهت بلدية كفردبيان بالاعتذار من المواطنين على أي إزعاج قد ينتج عن هذه الأشغال، راجيةً تعاون الجميع مع قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية كفردبيان لتنظيم السير.

 
