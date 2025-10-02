إقفال طريق عيون السيمان – البقاع أمام الشاحنات السبت.. والسبب؟

Advertisement

اعلنت بلدية كفردبيان في بيان أنه "وبسبب أعمال تزفيت الطرقات العامة في محلة عيون السيمان باتجاه منحدرات التزلج، تقفل الطريق العام يوم السبت الواقع فيه ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ اعتباراً من الساعة ٧:٠٠ صباحاً ولغاية ٦:٠٠ مساءً، وذلك في الاتجاهين من عيون السيمان – كفردبيان باتجاه ، للشاحنات فقط".وتوجهت بلدية كفردبيان بالاعتذار من المواطنين على أي إزعاج قد ينتج عن هذه الأشغال، راجيةً تعاون الجميع مع وشرطة بلدية كفردبيان لتنظيم السير.