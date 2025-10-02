Advertisement

لبنان

بري.. لقاءات لمتابعة ملفات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
02-10-2025 | 07:34
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" الدكتورة رولا دشتي، حيث دار النقاش حول برامج ومشاريع وأنشطة الاسكوا في لبنان، مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة والدعم الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات المختلفة.
كما استقبل بري القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى لبنان كيث هانيغان، وجرى خلال اللقاء عرض مستجدات الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التباحث حول سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والسياسية.

وفي فترة ما بعد الظهر، استقبل رئيس المجلس المناضل اللبناني جورج عبد الله، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، مع بحث الملفات التي تمس الاستقرار الداخلي والتحديات الإقليمية الراهنة.
 
الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمين العام

عين التينة

الثنائي

النقاش

