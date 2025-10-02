بري.. لقاءات لمتابعة ملفات لبنان والمنطقة

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، وكيلة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" الدكتورة رولا دشتي، حيث دار حول برامج ومشاريع وأنشطة الاسكوا في ، مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة والدعم الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات المختلفة.كما استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى لبنان كيث هانيغان، وجرى خلال اللقاء عرض مستجدات الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التباحث حول سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والسياسية.وفي فترة ما بعد الظهر، استقبل رئيس المجلس المناضل اللبناني عبد الله، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، مع بحث الملفات التي تمس الاستقرار الداخلي والتحديات الإقليمية الراهنة.