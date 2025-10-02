باسيل في البترون.. الأولوية للطرق الحيوية وتطوير الميناء والكورنيش

Advertisement

جال رئيس " " النائب ، برفقة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في قضاء البترون للاطلاع على المشاريع التي توقفت منذ أحداث 17 تشرين، إضافة إلى المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها في .بدأت الجولة بتفقّد طريق اللقلوق–العاقورة المتوقفة منذ العام 2019، ثم انتقل الوفد إلى طريق اللقلوق–تنورين الفوقا المتوقفة بعد 17 تشرين، حيث أصدر الوزير رسامني تعليماته بالإسراع في استكمالها بعد الانتهاء من إجراءات التلزيم. كما تفقدوا طريق تنورين الفوقا–تنورين التحتا، والتي بدأت أعمالها عام 2018 وتوقفت بعد سنة، مؤكّدين على ضرورة تأمين التمويل اللازم لإعادة إطلاقها.وشدد على "إعطاء الأولوية لهذه الطرق نظرًا لدورها الحيوي في ربط الساحل والجرد، وحماية المواطنين خلال فصل الشتاء". كما أطلقا العمل بصيانة طريق بساتين العصي–مفرق دوما، وتابعوا المرحلة الثانية من طريق القديسين بين وميفوق، مؤكدين على أهمية تأمين التمويل لاستكمالها لأسباب سياحية ودينية وربط منطقتي البترون وجبيل.كما شملت الجولة زيارة مدينة البترون، حيث تم الاطلاع على الميناء وضرورة تطوير سنسول الحماية وتوسعة الأحواض وباحات تحصيل المراكب، وزيارة سوق البترون الجديد والقديم والمواقع الأثرية وبيت المغترب والسور الفينيقي. وقد أطلع باسيل الوزير رسامني على مشروع الكورنيش البحري المقابل لخليج البحصة وإمكانية إقامة حائط حماية للمملاك المجاورة.رافق الوزير مستشاره هادي موسى والمدير الإقليمي في محافظتي والشمال الدكتور غابي الحاج وإلياس عقل.