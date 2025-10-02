Advertisement

لبنان

باسيل في البترون.. الأولوية للطرق الحيوية وتطوير الميناء والكورنيش

Lebanon 24
02-10-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1424393-638950130982496006.png
Doc-P-1424393-638950130982496006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، برفقة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في قضاء البترون للاطلاع على المشاريع التي توقفت منذ أحداث 17 تشرين، إضافة إلى المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها في المستقبل.
Advertisement

بدأت الجولة بتفقّد طريق اللقلوق–العاقورة المتوقفة منذ العام 2019، ثم انتقل الوفد إلى طريق اللقلوق–تنورين الفوقا المتوقفة بعد 17 تشرين، حيث أصدر الوزير رسامني تعليماته بالإسراع في استكمالها بعد الانتهاء من إجراءات التلزيم. كما تفقدوا طريق تنورين الفوقا–تنورين التحتا، والتي بدأت أعمالها عام 2018 وتوقفت بعد سنة، مؤكّدين على ضرورة تأمين التمويل اللازم لإعادة إطلاقها.

وشدد باسيل على "إعطاء الأولوية لهذه الطرق نظرًا لدورها الحيوي في ربط الساحل والجرد، وحماية المواطنين خلال فصل الشتاء". كما أطلقا العمل بصيانة طريق بساتين العصي–مفرق دوما، وتابعوا المرحلة الثانية من طريق القديسين بين جران وميفوق، مؤكدين على أهمية تأمين التمويل لاستكمالها لأسباب سياحية ودينية وربط منطقتي البترون وجبيل.

كما شملت الجولة زيارة مدينة البترون، حيث تم الاطلاع على الميناء وضرورة تطوير سنسول الحماية وتوسعة الأحواض وباحات تحصيل المراكب، وزيارة سوق البترون الجديد والقديم والمواقع الأثرية وبيت المغترب والسور الفينيقي. وقد أطلع باسيل الوزير رسامني على مشروع الكورنيش البحري المقابل لخليج البحصة وإمكانية إقامة حائط حماية للمملاك المجاورة.

رافق الوزير مستشاره هادي موسى والمدير الإقليمي في محافظتي جبل لبنان والشمال الدكتور غابي الحاج وإلياس عقل.
مواضيع ذات صلة
دبوسي استقبل وفد نقابة شاحنات الترانزيت: تطوير النقل الخارجي ضرورة اقتصادية حيوية
lebanon 24
02/10/2025 18:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: مضاعفة الأجور وتطوير الاقتصاد والخدمات في مقدمة الأولويات
lebanon 24
02/10/2025 18:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: البترون حلم لا ينتهي
lebanon 24
02/10/2025 18:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أمن الدول العربية أولوية ونشكر قطر على دعمها للبنان
lebanon 24
02/10/2025 18:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبل لبنان

المستقبل

مني على

التيار

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-02
11:23 | 2025-10-02
11:22 | 2025-10-02
11:16 | 2025-10-02
11:02 | 2025-10-02
11:00 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24