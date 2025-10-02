"تاتش" تطلق المزاد العلني الالكتروني على الأرقام الخليوية المميزة

Advertisement

أعلنت شركة "تاتش" عن إطلاق خدمة المزاد العلني الإلكتروني على الأرقام الخليوية المميزة عبر موقعها وتطبيقها، بتوجيه من وزير الاتصالات ، بهدف تأمين فرص متساوية للمواطنين وزيادة إيرادات الدولة.ويشمل المزاد مختلف الفئات: كروم، برونز، فضي، ذهبي، B ودايموند A. وأكد الوزير الحاج أن الوزارة تعتمد "الشفافية المطلقة" في الخدمات، مشدداً على أن العائدات ستُستخدم لإعادة الإعمار، دعم رواتب القطاع العام، وتطوير البنى التحتية.بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة "تاتش" كريم أن إطلاق الخدمة قبل الموعد المحدد تحقق بفضل تعاون الوزارة وجهود فريق العمل، مؤكداً أن عملية المزايدة "ممكننة بالكامل وتتمتع بالشفافية".وبحسب شروط الشركة، يحق لأي شخص عاماً، لبنانياً كان أو أجنبياً، المشاركة بعد التسجيل ودفع رسوم تتراوح بين 30 و300 دولار حسب الفئة، مع تحديد أسعار انطلاق للمزايدات تبدأ من 180 دولاراً لفئة كروم وتصل إلى 17 ألف دولار لدايموند A.ويستطيع المشتركون متابعة المزادات مباشرة عبر المنصة الإلكترونية، على أن يُمنح الرقم المميز لمن يقدّم الأعلى، وتُعلن النتائج وتطبيق الشركة.