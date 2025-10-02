في لبنان.. يسرق الدراجات ليشتري المخدرات

Advertisement

تابع البلاغ:" على أثر ذلك، باشرت عناصر الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى ح. ح. (مواليد عام ۱۹۷۸، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، كما يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة دراجة".أضاف البلاغ:" بتاريخ 24-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة صور. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة درّاجات آليّة وبيعها بهدف شراء المخدّرات لتعاطيها".ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".