لبنان

في السفارة الكورية.. احتفال بالعيد الوطني

Lebanon 24
02-10-2025 | 07:51
أقام السفير الكوري في لبنان، السيد جيون غيو-سوك وعقيلته، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الكوري في فندق الحبتور في سن الفيل، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية لبنانية وعدد من السفراء والممثلين عن المؤسسات الرسمية.
وتحدث السفير سوك بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والكوري، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على قوة العلاقة التاريخية بين لبنان وكوريا، مشيراً إلى المساعدة اللبنانية التي قدمت لكوريا خلال الحرب الكورية قبل 75 عاماً، ودور لبنان في دعم السلام الدولي. وأكد أن كوريا تواصل دعم لبنان من خلال وحدة دونغميونغ في اليونيفيل ومبادرات مثل اللجنة العسكرية الفنية للبنان (MTC4L)، بالإضافة إلى المساهمات في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، في إطار التزامها بالسلام والاستقرار.

وأشار السفير إلى المبادرة الكورية "K" لتعزيز الريادة العالمية في مجالات الثقافة، الرياضة، التكنولوجيا والفن، مؤكداً أن لبنان شريك مثالي لنشر الثقافة الكورية، ولا سيما مع الشعبية المتزايدة لرياضة التايكوندو في البلاد. كما أعرب عن فخره بحضور أعضاء وحدة دونغميونغ خلال الحفل.

وشمل الاحتفال عرضاً فنياً فولكلورياً ورياضياً، إلى جانب تذوق المأكولات الكورية وعرض منتجات شركات كورية مثل هيونداي وكيا وإل جي إلكترونيكس.

كما قام السفير سوك بتقليد سفير لبنان السابق في كوريا أنطوان عزام وسام الاستحقاق للخدمة الدبلوماسية، الذي أعرب بدوره عن امتنانه العميق للكوريين وللسفارة، مؤكداً على عمق الصداقة اللبنانية-الكورية ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين.
