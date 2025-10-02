Advertisement

لبنان

بوصعب: الانتخابات ستُجرى في موعدها وتسجيل المغتربين يبدأ قريبًا

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:01
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، إضافة إلى وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي.
وأكد بوصعب بعد انتهاء الجلسة أن الحضور كان كثيفًا بين الأعضاء، مع غياب اثنين لأسباب معروفة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ركّز على مناقشة اقتراحات إنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي والاستماع إلى ما يقدمه وزير الداخلية، مؤكدًا أن الجدول الكامل لن يُستكمل في هذه الجلسة.

وأوضح أن الحكومة كانت قد كلفت وزير الداخلية سابقًا بتبليغ المجلس بنتائج اللجنة الحكومية لدراسة تطبيق قانون الانتخابات، لافتًا إلى أن لا أحد من النواب أو الحكومة يتحدث عن تأجيل الانتخابات.

وأشار بوصعب إلى إصرار الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، مؤكدًا أن الوزير الحجار سيباشر قريبًا عملية تسجيل الناخبين من المغتربين لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، بما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم خارج لبنان.

كما نوّه بوصعب إلى المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة تطبيق المراسيم الانتخابية، على أن يصدر قرارها عن مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين. وعبّر عن تفاؤله ببدء عمل اللجنة قريبًا لمعالجة العقبات والمشكلات المحتملة.

وشدد على أن الحكومة قررت عدم إعداد مشروع قانون جديد في هذه المرحلة، وأن اللجنة الحكومية المكوّنة من ستة وزراء أنجزت تقريرها، بينما تتابع اللجنة الفرعية دراسة القوانين المقترحة.

وختم بوصعب بالتأكيد أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، وأن تسجيل المغتربين سينطلق على أساس القانون الحالي، في خطوة لضمان مشاركة واسعة وفعالة لجميع المواطنين.
 
(الوكالة الوطنية)
