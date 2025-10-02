Advertisement

لبنان

اللجان الأهلية تطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن الناشطة لينا طبّال

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1424403-638950145934037931.png
Doc-P-1424403-638950145934037931.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت جمعية اللجان الأهلية بيانًا دعت فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل للإفراج عن الناشطة من طرابلس لينا طبّال ورفاقها، الذين تم توقيفهم خلال مشاركتهم في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزة.
Advertisement

ووصفت الجمعية الاعتقال بأنه جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمدافعين عن الحق الفلسطيني حول العالم، معتبرة أن لينا طبّال تمثل صوت الحرية والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والحصار.

وطالبت الجمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بالوفاء بمسؤولياتها، وضمان الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين، معتبرة أن استمرار احتجازهم يشكل خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وختم البيان بالتأكيد على أن قضية فلسطين ورفع الحصار عن غزة قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية، وأن طرابلس ستبقى وفية لتاريخها ونضالها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى التحرير الكامل.
 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بسحب تقريرها عن المجاعة في غزة فورا
lebanon 24
02/10/2025 18:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية اللجان الأهلية: الحملات الإعلامية ضد ميقاتي تخدم أجندات سياسية أكثر من العدالة
lebanon 24
02/10/2025 18:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في هجوم "أسطول الصمود"
lebanon 24
02/10/2025 18:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تطالب نتنياهو بوقف النار وفتح المعابر إلى غزة
lebanon 24
02/10/2025 18:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

جمعية الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

الأمين العام

غوتيريش

طرابلس

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-02
11:23 | 2025-10-02
11:22 | 2025-10-02
11:16 | 2025-10-02
11:02 | 2025-10-02
11:00 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24