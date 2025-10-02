26
لبنان
اللجان الأهلية تطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن الناشطة لينا طبّال
Lebanon 24
02-10-2025
|
08:06
photos
أصدرت جمعية اللجان الأهلية بيانًا دعت فيه
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
إلى التدخل العاجل للإفراج عن الناشطة من
طرابلس
لينا طبّال ورفاقها، الذين تم توقيفهم خلال مشاركتهم في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزة.
ووصفت الجمعية الاعتقال بأنه جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمدافعين عن الحق الفلسطيني حول العالم، معتبرة أن لينا طبّال تمثل صوت الحرية والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والحصار.
وطالبت الجمعية
الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية والحقوقية بالوفاء بمسؤولياتها، وضمان الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين، معتبرة أن استمرار احتجازهم يشكل خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.
وختم البيان بالتأكيد على أن قضية
فلسطين
ورفع الحصار عن غزة قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية، وأن طرابلس ستبقى وفية لتاريخها ونضالها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى التحرير الكامل.
