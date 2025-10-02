اللجان الأهلية تطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن الناشطة لينا طبّال

Advertisement

أصدرت جمعية اللجان الأهلية بيانًا دعت فيه إلى التدخل العاجل للإفراج عن الناشطة من لينا طبّال ورفاقها، الذين تم توقيفهم خلال مشاركتهم في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزة.ووصفت الجمعية الاعتقال بأنه جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمدافعين عن الحق الفلسطيني حول العالم، معتبرة أن لينا طبّال تمثل صوت الحرية والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والحصار.وطالبت الجمعية والمنظمات الدولية والحقوقية بالوفاء بمسؤولياتها، وضمان الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين، معتبرة أن استمرار احتجازهم يشكل خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.وختم البيان بالتأكيد على أن قضية ورفع الحصار عن غزة قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية، وأن طرابلس ستبقى وفية لتاريخها ونضالها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى التحرير الكامل.