لبنان

داخل السجن.. هذا ما حصل مع هنيبال القذافي

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:13
أفادت "الجديد" عن تعرض هنيبال القذافي لوعكة صحية نقل على اثرها إلى المستشفى.
وكان قد تقدم محاميه الفرنسي صباح اليوم بإذن من النيابة العامة التمييزية للقائه وقوبل طلبه بالرفض.
 
