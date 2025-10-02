Advertisement

لبنان

سلام استقبل زواراً متضامنين... واجتماع مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1424408-638950153108444422.jpg
Doc-P-1424408-638950153108444422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  في السرايا النائب اللواء اشرف ريفي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
Advertisement

بعد اللقاء قال ريفي:" قمت اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام، للتضامن معه وللتأكيد أن موقف دولته المتمسك بدولة القانون والمؤسسات هو موقفنا جميعا، و لنقول لمن يتوهمون فائض القوة: لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة، ولن نسمح باستباحة بيروت أو استفزاز أهلها الأحرار".

واستقبل الرئيس سلام وفدا من رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سهل عكار برئاسة الشيخ القاضي خلدون عريمط، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا لدولة الرئيس سلام لدعم مواقفه الوطنية ودوره الأساسي في نهوض الدولة ومؤسساتها، لأن رهان عكار وكل لبنان على قيام الدولة القوية القادرة والعادلة والمتعاونة مع أشقائها العرب بحيث أن يكون على الأرض اللبنانية جيش واحد وسيادة واحدة وسلاح واحد".
 
أضاف :"من هنا، وباسم عكار وكل الشمال، نعمل لأن نكون صفا واحدا بجانب دولة الرئيس لقيام دولة المؤسسات القادرة على خدمة مواطنها".

واستقبل الرئيس سلام سفير لبنان المعين في قطر بلال قبلان وذلك قبل توجهه الى مركز عمله الجديد.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بيروت السيد كيث هانيغان، وتناول البحث العلاقات الثنائية والدعم الاميركي للجيش وقوى الامن الداخلي، بالإضافة إلى الأوضاع في الجنوب.
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل مجلس إدارة "الإنماء والإعمار" والقائم بأعمال السفارة الفرنسية
lebanon 24
02/10/2025 18:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر: متضامنون في مواجهة هذا الاعتداء السافر
lebanon 24
02/10/2025 18:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في زيارة وداعية
lebanon 24
02/10/2025 18:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسبانية: استدعاء القائم بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد مجددا للاحتجاج على اتهام رئيس الوزراء سانشيز بمعاداة السامية
lebanon 24
02/10/2025 18:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

دولة الرئيس

اللبنانية

الاميركي

الثنائي

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-02
11:23 | 2025-10-02
11:22 | 2025-10-02
11:16 | 2025-10-02
11:02 | 2025-10-02
11:00 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24