سلام استقبل زواراً متضامنين... واجتماع مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة

Advertisement

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا النائب اللواء اشرف ، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية.بعد اللقاء قال ريفي:" قمت اليوم بزيارة نواف سلام، للتضامن معه وللتأكيد أن موقف دولته المتمسك بدولة القانون والمؤسسات هو موقفنا جميعا، و لنقول لمن يتوهمون فائض القوة: لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة، ولن نسمح باستباحة أو استفزاز أهلها الأحرار".واستقبل الرئيس سلام وفدا من رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سهل برئاسة الشيخ القاضي خلدون عريمط، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا لدولة الرئيس سلام لدعم مواقفه الوطنية ودوره الأساسي في نهوض الدولة ومؤسساتها، لأن رهان عكار وكل على قيام الدولة القوية القادرة والعادلة والمتعاونة مع أشقائها العرب بحيث أن يكون على الأرض جيش واحد وسيادة واحدة وسلاح واحد".أضاف :"من هنا، وباسم عكار وكل ، نعمل لأن نكون صفا واحدا بجانب دولة الرئيس لقيام دولة المؤسسات القادرة على خدمة مواطنها".واستقبل الرئيس سلام سفير لبنان المعين في قطر بلال قبلان وذلك قبل توجهه الى مركز عمله الجديد.كما استقبل رئيس القائم بأعمال سفارة في بيروت السيد كيث هانيغان، وتناول البحث العلاقات الثنائية والدعم للجيش وقوى الامن الداخلي، بالإضافة إلى الأوضاع في الجنوب.