لبنان

في القليعة.. حريق كاد أن يلتهم المنازل

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:30
تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني، بالتعاون مع مركز جديدة مرجعيون وشباب البلدة، من السيطرة على حريق كبير اندلع وسط بلدة القليعة.
وامتد الحريق بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية، إلا أن الجهود المشتركة حالت دون وصول النيران إلى المنازل.
 
 
