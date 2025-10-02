في القليعة.. حريق كاد أن يلتهم المنازل

تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني، بالتعاون مع وشباب البلدة، من السيطرة على حريق كبير اندلع وسط بلدة .

وامتد الحريق بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية، إلا أن الجهود المشتركة حالت دون وصول النيران إلى المنازل.