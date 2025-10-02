Advertisement

لبنان

بالصور.. إطلاق نار يستهدف محل عطارة في أبي سمراء

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:49
أقدم مجهولون فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه محل عطارة الزعفران الواقع في محيط حديقة الأطفال – أبي سمراء، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
وبحسب المعلومات فقد فرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الاعتداء، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة الأسباب وتحديد هوية مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.
أبي سمرا

لبنان24

لبنان

