بالصور.. إطلاق نار يستهدف محل عطارة في أبي سمراء

أقدم مجهولون فجر اليوم على إطلاق النار باتجاه محل عطارة الزعفران الواقع في محيط حديقة الأطفال – أبي سمراء، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أفادت به مندوبة " ".وبحسب المعلومات فقد فرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الاعتداء، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة الأسباب وتحديد هوية مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.