النيران تندلع قرب مسجد عثمان في الميناء

تمكّنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في بالقرب من عثمان، بعد جهود سريعة ومكثفة، حسب مندوبة " ".وأفادت المصادر عن أن الحريق اقتصر على القصب والأعشاب، وتمت محاصرته ومنع امتداده إلى المحال التجارية والمنازل المجاورة، دون تسجيل أي إصابات تُذكر.