لبنان

النيران تندلع قرب مسجد عثمان في الميناء

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:52
تمكّنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في منطقة الميناء بالقرب من مسجد عثمان، بعد جهود سريعة ومكثفة، حسب مندوبة "لبنان24".
وأفادت المصادر عن أن الحريق اقتصر على القصب والأعشاب، وتمت محاصرته ومنع امتداده إلى المحال التجارية والمنازل المجاورة، دون تسجيل أي إصابات تُذكر.
