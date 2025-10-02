Advertisement

لبنان

إمام والراعي.. لقاء روحاني لتعزيز الوحدة والتعاون في طرابلس

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:57
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور محمد إمام وراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في لقاء ناقش واقع التعاون بين القيادات الروحية في المدينة وأهمية تعزيز العيش المشترك والوحدة الوطنية.
وتناول المجتمعون المشاريع المشتركة التي تهدف لخدمة طرابلس وأهلها، من بينها مشروع "فرصة" لإنشاء مركز لإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات، ومبادرة شبابية جامعة بين مختلف الطوائف تحت اسم "شبكة الأمان". وأشاد البطريرك الراعي بالجهود المبذولة في هذه المشاريع، مذكراً بكلمات القديس يوحنا بولس الثاني حول نشر ثقافة العيش المشترك والوحدة الوطنية.

وأكد المفتي إمام أن اللقاء السنوي مع البطريرك يتيح تعزيز التواصل والحوار بين القيادات الروحية، مشيراً إلى أهمية نقل أوضاع الشمال وتطلعات أبنائه، واعتبر اللقاء محطة لتعزيز الوحدة والأمل في طرابلس.

بدوره، أشار المطران سويف إلى أهمية اللقاء في تعزيز ثقافة العيش المشترك والحوار بين مكونات الشمال، مؤكداً على مسؤولية لبنان داخليًا وخارجيًا لبناء السلام الحقيقي العادل وحماية كرامة الإنسان.

كما استقبل الراعي بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية أغناطيوس يوسف الثالث يونان لمناقشة الأوضاع في لبنان والشرق الأوسط، لا سيما في سوريا والعراق والأراضي المقدسة، وحماية الحضور المسيحي هناك.

كما استقبل النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، والمدير العام لوزارة الأشغال المهندس بيار معلوف لمتابعة مشاريع الطرق والرصف في وادي قنوبين والقرية، مع تقديم الخرائط والدراسات البيئية والموافقات اللازمة من وزارة البيئة ومديرية الآثار.
