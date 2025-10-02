Advertisement

لبنان

في بيروت.. الحريري استقبل السفير الصيني

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:01
استقبل الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في دارته في بيروت، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان تشين تشوان دونغ ، في حضور مستشاره مختار حيدر.
جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة في لبنان والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية.
