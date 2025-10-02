لمواجهة التحديات الأمنية.. تنسيق بين منسى والشيباني

Advertisement

في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين وسوريا، التقى الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة والمغتربين في الجمهورية العربية أسعد حسن الشيباني.وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.