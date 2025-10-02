Advertisement

لبنان

لمواجهة التحديات الأمنية.. تنسيق بين منسى والشيباني

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:06
في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.
